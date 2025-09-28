КЗК скочи на търговците: Не пипайте цените, наблюдаваме ви!

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) вдига тон към търговците на храни, докато

инфлацията продължава да тревожи потребителите.

Заместник-председателят Радомир Чолаков заяви в интервю за БНТ, че регулаторът вече наблюдава няколко ключови пазара и е готов да действа, ако забележи синхронизирани увеличения на цените.

„Ако производители започнат изкуствено да вдигат цените, това ще е сигурен сигнал, че КЗК трябва да се намеси“, каза.

Превенция вместо паника

„Това, което КЗК прави по отношение на поскъпването на храните, е да осъществява мониторинг на няколко пазара, с което съответните играчи на тези пазари са предупредени, че са наблюдавани“, каза Чолаков.

Той уточни, че комисията няма директни правомощия да контролира цените, но може да следи за съгласувани практики: „КЗК няма правомощия да наблюдава цените, но има правомощия да наблюдава дали няма съгласувани практики между различните предприятия, които да започнат да вдигат случайно цените.“

„Ако следващата седмица например производители на олио започнат синхронизирано да вдигат цените – това ще е сигурен сигнал, че КЗК трябва да се намеси. Но сега аз го казвам превантивно – ето няма причина да се вдига цената на олиото, така че недейте я вдига“, каза Чолаков.

Срещу етикета „бухалка“

В последните седмици комисията често е наричана „бухалка“ – обвинение, което Чолаков категорично отхвърли. „Напоследък започнах да си давам сметка, че целта на тази операция е да се извърши превенция, сплашване, деморализиране на органите, случайно да не вземат да използват правомощията си в пълен обем“, каза той.

Посочи и законовите пропуски. „В измененията на закона, които са внесени в НС, с никой няма проблем, освен с едно нещо, което се изменя. До момента във всички сектори санкцията, която може да наложи КЗК, е в размер на 10% от оборота на предприятието за миналата година. 300 000 лева пък е максималната глоба, която може да бъде наложена на хранителните вериги. Оборотът на една верига е между милиард, милиард и половина лева“, каза Чолаков.

„Изведнъж в закона се появява едно изключение за 300 000 лева. Именно това трябва да се уеднакви. КЗК не е бухалка, това е превенция“, посочи той.

Пазарът под наблюдение

Според зам.-председателя засега големите хранителни вериги се държат коректно. „По отношение на цените големите хранителни вериги се придържат към почтената пазарна игра. Никой няма намерение да глобява, ако всеки спазва правилата“, обясни Радомир Чолаков. И завърши с ясен сигнал към бизнеса: „Реферът, колкото по-малко свири – толкова по-добре върви играта. Ако добре върви играта, пазарната игра, няма нужда реферът да свири.“

