Гърция под засилено наблюдение! Дронове дебнат шофьорите

Гърция влиза в извънреден режим по пътищата заради празничния трафик, като полицията разположи засилени патрули в цялата страна и включи дронове за наблюдение на движението. Контролът е видимо затегнат, а присъствието на униформени е почти непрекъснато по основните маршрути, предаде БНР.

Полицейски екипи са разположени през кратки интервали по пътната мрежа, като следят за всяко нарушение. Особено натоварени са маршрутите от граничните пунктове в Северна Гърция, откъдето влизат хиляди туристи за Великден. Властите вече предупреждават за сериозни задръствания и засилен контрол през цялата седмица.

Под специално наблюдение са входовете и изходите на големите градове, както и ключови транспортни възли - летища, пристанища, гари и автогари. Засилена е и охраната на църковните храмове, където се очакват масови събирания по време на празничните служби.

Полицията извършва масови проверки на шофьорите - за употреба на алкохол, превишена скорост, използване на мобилни телефони, както и за поставени колани и каски. Нарушителите са санкционирани на място, без компромиси.

Допълнително напрежение създават проверките по маршрута Александруполис-Солун, където автомобилите се спират за контрол на личните документи на пътниците във връзка със засилените мерки срещу нелегалния трафик на мигранти.

В пиковите дни се въвеждат и ограничения за движение на тежкотоварни камиони, за да се облекчи трафикът и да се намали рискът от инциденти. Властите призовават всички шофьори да бъдат особено внимателни, тъй като контролът тази година е значително по-строг от обичайното.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com