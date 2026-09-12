Незаконен къмпинг край Варна: Палатки и каравани в гората
Проверяващи поставиха предупредителни бележки, собствениците трябва да премахнат биваците до 23 август
Следете всички новини, анализи и коментари за Каравани. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Проверяващи поставиха предупредителни бележки, собствениците трябва да премахнат биваците до 23 август
Гръцките власти започнаха масови проверки по плажове и острови
"Правим законно това, което до момента се извършваше незаконно", каза кметът на Царево Марин Киров
Четири министерства с обща наредба
Става дума за незаконни постройки паркирани край язовири каравани
Като мотив за въвеждането на тези нови правила и строгите санкции е нуждата да се защити природната и археологическите обекти
Опазването на околната среда е основната причина за ограниченията
Гърция въвежда строги мерки, глобява наред
Любителите на този вид туризъм реагираха с обръщение в медиите
Ето какво сочат цифрите
Camping & Caravaning Expo 2024 ще е този уикенд (12-14 април) на територията на бившия атракционен парк "София ленд
Очакват ви много изненади!
Важно решение за караваните. Голяма промяна
Нов скандал на морето
Българските туристи все повече избират почивка на каравана през летния сезон
Старт на летния сезон, вижте къде предпочитаме да почиваме
Това съобщава Нова телевизия.
Цените варират от 150 до 250 лева за денонощие
По последни сведения по Черноморието работят едва 50% от местата за настаняване
Фалшива тревога подлуди къмпингарите, които са планирали да почиват тази година на къмпинг "Градина". Стотици туристи изпаднаха в паника, след като бе...