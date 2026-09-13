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Бус с туристи се обърна

Бус с туристи се обърна

Микробус с туристи се обърна край Сапарева баня. Автомобилът се ударил в кола и се катурнал в канавка на разклон край туристическото градче. По информ...

18 юни | 17:00
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