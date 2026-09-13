Отвличане и жесток побой разтърсиха Габрово! Мъж се бори за живота си
Скандал в ТикТок прераснал в насилие, десетки излязоха на протест
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Скандал в ТикТок прераснал в насилие, десетки излязоха на протест
Родителите оставили 10-годишно дете да се грижи за него
Момчето е транспортирано за лечение в София
Той бе приет в болницата с тежка травма на лумбални прешлени
Причина за постъпката й е спор, възникнал между нея и 21-годишния водач на автомобила
Наложило се е пожарната да реже колата, за да извадят водача и да го откарат в болница
Отиде в болница с опасност за живота
Полицията е задържала 14-годишно момче за побоя
Само за петъчната нощ в столицата са станали 32 катастрофи
Какво се случи на ПТП-то
Женат е задържана за 72 часа
Сигналът за пътния инцидент е получен на тел. 112 около 02:15 часа
С опасност за живота e
Спорът между двама работници от ромски произход възниква около 4:00 часа на 20 юни
Провежда се разследване, че не са положени достатъчни грижи за животното
собствениците на изоставения имот ще бъдат потърсени, за да си направят ограда
Мъж е с опасност за живота след падане от защитно съоръжение. Инцидентът е станал при разкопки в местността Бузово кале над село Бузовград, съобщава Б...
Дете е с опасност за живота след инцидент в басейн. Той е станал днес в черноморския комплекс "Албена", съобщават от пресцентъра на областната дирекци...
Микробус с туристи се обърна край Сапарева баня. Автомобилът се ударил в кола и се катурнал в канавка на разклон край туристическото градче. По информ...
Наша гимнастичка е приета по спешност в "Пирогов". Това съобщи бТВ и уточни, че Цветелина Стоянова е паднала от високо и има опасност за живота й. 21...