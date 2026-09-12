Всичко за Камчия

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Москва продава лагера "Камчия"

Москва продава лагера "Камчия"

Москва продава лагера "Камчия". Департаментът по конкурентна политика в кметството на руската столица обяви електронен търг за комплекса, който се нам...

11 февруари | 22:05
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"Сървайвър" на босо по Камчия

"Сървайвър" на босо по Камчия

Клуб "Зелена стъпка" през май се стяга за първия полумаратон върху пясък Любители на градското бягане от цялата страна ще се съберат в Разград за вел...

08 април | 5:55
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Нивото на река Камчия спада

Нивото на река Камчия спада

Варна. Обстановката през изминалата нощ в селата Гроздьово и Горен чифлик е била спокойна , увери шефът на Гражданска защита към община Долни чифлик С...

03 февруари | 9:54
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