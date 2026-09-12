Село Тича започва тежкото почистване след водния удар на Камчия
Машини извозват калта от улиците, токът все още е прекъснат, а описът на щетите се очаква до дни
Следете всички новини, анализи и коментари за Камчия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Машини извозват калта от улиците, токът все още е прекъснат, а описът на щетите се очаква до дни
Въпросът е дали тя ще го превърне в свое място за почивка
Общо 27 плажа във Варненска област остават неохраняеми, както и миналото лято
Крепостта Ерите никога не е била проучвана, до нея има и османска корабостроителница
Подводна археологическа експедиция на НИМ в залива до нос Киллик бе ръководена от проф. Иван Христов
От 2006 година до сега
При подводни проучвания до устието на река Камчия
Все още няма следа от 9-годишно момче
Борислав Сандов подписа дълго чакана заповед
Тарикатлъкът му лъсна във фейсбук групата „Виждам те КАТ-Варна”
Инцидентът е в Луда Камчия
Изявление в този смисъл направи руският външен министър Сергей Лавров
Бурляев с емблематичната статуетка "Золотой витяз"
Москва продава лагера "Камчия". Департаментът по конкурентна политика в кметството на руската столица обяви електронен търг за комплекса, който се нам...
Учебно радио "Камчия" е новият творчески проект, който стартира в Средното общообразователно училище „Юрий Гагарин" в Санаторно-оздравителния комплек...
Татковци навиваха прежда около дървени лъжици на феста в Камчия Ролки от тоалетна хартия и чашки от кафе също могат да се превърнат в украшение Може...
Клуб "Зелена стъпка" през май се стяга за първия полумаратон върху пясък Любители на градското бягане от цялата страна ще се съберат в Разград за вел...
Варна. Хиляди декари земеделски земи и десетки улици и шосета са пострадали от прилива на Камчия в началото на месеца и поройните дъждове. Това става...
Варна. Обстановката през изминалата нощ в селата Гроздьово и Горен чифлик е била спокойна , увери шефът на Гражданска защита към община Долни чифлик С...
Над 12 млн. лв са щетите за Пътна инфраструктура за 24 часа Ямбол. Критично е положението край Елхово и поречието на река Тунджа. Това обяви министър...