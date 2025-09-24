Древни котви разказват тайната история на крепостта Ерите (УНИКАЛНИ СНИМКИ)

Какво е усещането да преминеш през времето от първото хилядолетие преди Христа до днес, изминавайки разстоянието от дъното на морето до повърхността? Това отлично знае проф. д-р Иван Христов, заместник-директор на НИМ, който завърши подводните проучвания в акваторията на нос Киллик до село Близнаци, община Аврен.

Екипът на проф. д-р Иван Христов. Снимки: Тодор Димитров, НИМ

Под негово ръководство група от 8 водолази проведе археологически експедиция в малкия залив южно от нос Киллик. В нея участваха водолази от Националния исторически музей, служители на Национална служба за охрана и доброволци водолази - приятели на националната съкровищница.

Изваждане на каменна котва от морето. Снимки: Тодор Димитров, НИМ

Акваторията на нос Киллик е сред най-слабо изследваните под вода зони на Северното българско Черноморие. Първите проучвания през 2023 г. доведоха до откриването на изненадващ брой ценни предмети свързани с корабоплаването по Западия Понт (амфори, каменни щокове, калаен слитък, железни котви и останки от потънал късносредновековен кораб). Още тогава археолозите изказаха предположение, че при нос Киллик е имало стоянка на кораби при лошо време и пристанище, обслужвало античното селище Ерите.

Каменна котва. Снимки: Тодор Димитров, НИМ

Целта на втория етап от археологическите проучвания бе да установи обхвата на пристанищната зона на късноантичната крепост Ерите, картирането на нейни важни елементи като подводни скали, рифове и концентрация на движими културни ценности. Самата крепост е обозначена в известната карта Tabula Peutingeriana.

Първата находка на експедицията. Снимки: Тодор Димитров, НИМ

От отразените в нея данни става ясно, че по черноморския бряг, попадащ в рамките на провинция Втора Мизия, са съществували пътни станции сред които са Одесос (Варна), Ерите (при устието на р. Камчия) и Темплум Йовис (вероятно при гр. Обзор). И трите са всъщност пристанищни центрове, устроени на самия морски бряг или при устието на река – тоест сигурни пристани.

Уникални древни котви разказват тайната история на малко познатата крепост Ерите. Три каменни котви с един отвор, който могат да бъдат датирани най-рано от началото на I хил. пр. Хр., са най-ранните находки, открити от подводната експедиция на проф. Христов.

Римска желязна котва. Снимки: Тодор Димитров, НИМ

Изключително ценни са трите железни котви от римския период. Те спадат към тип „B“ наречен от Г. Капитен „римски ранноимперски“. Интерес предизвиква и една желязна котва от Средните векове. Тя е единственото сигурно доказателство за използването на залива през Средновековието. Става дума за желязна котва тип „Е“ (по Г. Капитен), характерен за епохата между VII – XI век.

Каменна котва. Снимки: Тодор Димитров, НИМ

При проведените подводни издирвания бяха открити още 348 фрагмента от антични и късноантични керамични съда и амфори. Разпознати са части от амфори от: Хераклея, Хиос, остров Кос, римски амфори тип LR1 и LR2, северноафрикански амфори. Под вода са открити фрагменти от разнообразни керамични съдове, датирани в широки хронологически граници, които маркират инвентара на плавателни съдове и специфична пристанищна акумулация.

Акваторията южно от нос Киллик е била място за товарно - разтоварни дейности през цялото I хилядолетие пр. Хр. до началото на VII век, сочат изводите на проф. д-р Иван Христов.

Проф. д-р Иван Христов оглежда част от керамичните находки. Снимки: Тодор Димитров, НИМ

През Късното средновековие тук са потънали и няколко кораба. Носът, който изглежда се е вдавал в миналото още навътре в морето, е обособявал една екстремна пристанищна зона, която в лошо време е подсигурявала убежище за плавателни съдове, които не биха могли да пристанат успешно до устието на река Камчия.

Документиране на каменна котва. Снимки: Тодор Димитров, НИМ

Проведената експедиция на НИМ съвпадна с успешно завършителите курсове на членовете на водолазната група на музея. Фотографът Тодор Димитров завърши курс за инструктор, а проф. Иван Христов получи сертификат за три звезди по CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques).

Екипът на проф. д-р Иван Христов. Снимки: Тодор Димитров, НИМ

Предстоят разкопки на крепостта Ерите, в която със сигурност ще има нови изненади.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com