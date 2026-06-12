Река Черна отново изправи Тича на нокти
След поредни интензивни валежи
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След поредни интензивни валежи
Бедственото положението в Смолянско остава. Там обстановката започна да се нормализира след като вчера реките Арда и Черна преляха. Най-тежко е полож...
Смолян. Бедствено положение е обявено в Смолян заради проливните дъждове. Това съобщи Красимир Шотаров – директор на регионална дирекция „Пожарна безо...