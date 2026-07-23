Асен хвърли бомбата пред полицията: Не съм отвличал Наталия!

„Не съм отвличал Наталия!“ Това бяха първите думи на Асен Симеонов, след като бе доведен под полицейска охрана в Четвърто районно управление във Варна. 40-годишният мъж отрече най-тежкото обвинение срещу себе си, въпреки че бе открит заедно с 11-годишното момиче 24 дни след изчезването му. Двамата бяха заловени през изминалата нощ в шуменското село Овчарово. Сега разследващите трябва да установят къде са били, как са се придвижвали и какво точно се е случило с детето през близо четирите седмици.

Под охрана във Варна

Симеонов бе конвоиран до полицейското управление, където предстоят разпити и процесуални действия. Пред събралите се журналисти той направи единствено краткото изявление, че не е отвличал Наталия.

Мъжът е бивш партньор на майката на детето. Според първоначалната информация той е напуснал дома заедно с момичето, след което следите им се изгубили.

Заловени пред магазин

Наталия и Асен били открити пред хранителен магазин в Овчарово след денонощно наблюдение и секретни полицейски постове. В акцията участвали служители на реда от Шумен и Варна.

Момичето било изплашено, но заявило, че е щастливо, че е намерено. Предстоят медицински прегледи и разговори с психолози, които трябва да установят физическото и емоционалното му състояние.

Камера ги издала край Шумен

През последните дни издирването било съсредоточено основно в Шуменска област. Причината били кадри от охранителна камера, на които двамата издирвани били забелязани в района.

След този пробив полицаите стеснили периметъра и започнали наблюдение на местата, където Асен и Наталия можело да потърсят храна или подслон.

Асен вече е бягал от полицията

По данни на запознати с разследването Симеонов е добре познат на органите на реда. В миналото той е бил издирван при мащабна полицейска операция, след като се укривал в продължение на няколко дни.

Сега разследващите проверяват всички негови действия от момента на изчезването на Наталия до задържането му. Предстои прокуратурата да обяви какви обвинения ще му бъдат повдигнати и дали ще поиска постоянното му оставане в ареста.