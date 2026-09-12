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Гришо вече е осми в света

Гришо вече е осми в света

Григор Димитров вече е под номер 8 в световната ранглиста на АТП. Гришо изпревари аржентинеца Хуан Мартин дел Потро, който не е бил на корта от ранна...

04 август | 10:22
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