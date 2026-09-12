Тежък удар за Гришо! Историческо пропадане в класацията
Най-добрият български тенисист се срина до №170, но шансът за обрат остава
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Най-добрият български тенисист се срина до №170, но шансът за обрат остава
33-годишният българин остана първа резерва и не взе участие във Финалния турнир на АТП на осемте най-добри през сезона в Торино
Какво се чака догодина
Управлението на мъжкия и женския тенис да е едно, настоява Маестрото
Маестрото продължава на финалите на АТП след 2:0 сета над сърбина
Маестрото коментира евентуалната титла номер 100 в кариерата си
Популярният сръбски тенисист Виктор Троицки, който е втори в официалната схема на турнира Garanti Koza Sofia Open, се срещна днес с десетки фенове и ж...
Григор Димитров падна до номер десет в годишната ранглиста, която ще определи участниците във финалите на АТП. Той бе на осмо място преди US Open, но...
Григор Димитров вече е под номер 8 в световната ранглиста на АТП. Гришо изпревари аржентинеца Хуан Мартин дел Потро, който не е бил на корта от ранна...