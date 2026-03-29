Голова буря в Атланта! Белгия прегази САЩ на техен терен

Белгия разгроми САЩ с 5:2 в приятелска среща, играна в Атланта, като нанесе сериозен удар по самочувствието на един от съдомакините на Мондиал 2026. Американците поведоха, но след това допуснаха пълен срив в играта си. Белгийците направиха обрат още преди почивката и доминираха през второто полувреме. Доди Лукебакио се отличи с два гола.

Американците откриха резултата в 39-ата минута чрез Уестън Маккени след корнер, но Белгия реагира мигновено. Зено Дебаст изравни в 45-ата минута с удар от дистанция и върна гостите в мача.

След почивката европейците поеха пълен контрол. Амаду Онана направи обрата в 53-ата минута, а Шарл Де Кетеларе увеличи от дузпа в 59-ата за 3:1.

Влезлият като резерва Доди Лукебакио довърши съперника. Той отбеляза четвъртия гол в 68-ата минута и добави още едно попадение в 82-ата за 5:1. САЩ все пак намали чрез Патрик Агиеманг в 87-ата минута след грешка в защитата.

Белгия остава в САЩ за нова контрола срещу Мексико в Чикаго, докато американците ще се изправят срещу Португалия в Атланта.

В друга проверка Мексико и Португалия завършиха 0:0 на „Естадио Ацтека“ в мач, белязал повторното отваряне на стадиона преди световното първенство.

„Това е най-добрият възможен сценарий. За да играеш тук, трябва да имаш смелост, защото феновете са взискателни - искат победи и да видят добър футбол“, заяви селекционерът на Мексико Хавиер Агире, цитиран от Ройтерс.

„Футболистите дадоха всичко от себе си до края на двубоя срещу Португалия, който не е лесен отбор. Те са тим от топ 10, наистина солиден състав“, добави той.

Португалците бяха по-опасни в мача, като Жоао Феликс пропусна ранен шанс, а Гонсало Рамос удари греда през първото полувреме. След почивката Бруно Фернандес също беше близо до гол.

В друга контрола Япония победи Шотландия с 1:0 като гост в Глазгоу.

