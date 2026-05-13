ЦСКА и ЦСКА 1948 не се биха на националния стадион

ЦСКА и ЦСКА 1948 завършиха 1:1 в мач от 34-ия кръг на Първа лига. Мамаду Диало реализира от дузпа за ЦСКА 1948, а Макс Ебонг вкара попадението за ЦСКА.

В 14-ата минута Исак Соле подаде много ефектно с пета на Макс Ебонг, който от движение отправи бомбен шут, който профуча покрай вратата на съперника.

В 31-ата минута Мохамед Брахими получи, успя да преодолее Лаша Двали и стреля, но покрай вратата на Маринов.

В 33-ата минута Мамаду Диало реализира от дузпа. Хуанми Карион центрира, а Георги Русев отправи изстрел с глава, но топката се заби в ръката на Лумбард Делова. Главният съдия Мартин Великов веднага отсъди дузпа, а Диало не сбърка.

В 66-ата минута Макс Ебонг изравни за 1:1. Пастор върна по земя към Ебонг, който изскочи от втора позиция и засече от близко разстояние, за да възстанови равенството.

В 89-ата минута Атанас Илиев пробва хубав удар с глава, но покрай вратата на Лапоухов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com