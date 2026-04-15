Обявиха нова контрола на България

Съперникът за втората контрола на българския национален отбор по футбол през юни вече е ясен. "Лъвовете" ще премерят сили с Черна гора, като мачът е насрочен за 1 юни и ще се играе на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Ето какво написаха на официалната страница на отбора във Facebook:

"България ще посрещне Черна гора в приятелска среща, която ще се проведе на 1 юни от 19:00 ч. на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Това ще е една от двете юнски контроли, които селекцията на Александър Димитров ще изиграе след края на настоящия сезон.

Втората проверка ще бъде на 5 юни срещу Молдова на стадион "Зимбру" в Кишинев.

През есента България започва участието си в следващото издание на Лигата на нациите, като за първи път септемврийският и октомврийският прозорец ще бъдат слети в един общ такъв, в който "трикольорите" ще изиграят общо 4 двубоя.

Националният тим е в група с отборите на Исландия, Люксембург и Естония, като кампанията стартира с домакинство на Люксембург на 26 септември".

