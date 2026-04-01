Бивш ас на Лудогорец избухна! Дебютен гол за Бразилия

Бившият нападател на българския Лудогорец Игор Тиаго отбеляза дебютен гол за бразилския национален отбор при победата с 3:1 срещу Хърватия в контролна среща от подготовката за Световното първенство. Той се появи като резерва и реализира от дузпа в 88-ата минута, с което даде преднина на „селесао“. Малко по-късно Габриел Мартинели оформи крайния резултат с попадение в добавеното време. Двубоят беше ключов тест за състава на Карло Анчелоти преди обявяването на групата за Мондиала.

Мачът на стадион „Кампинг Уърлд“ беше първа среща между двата отбора след четвъртфинала на Световното първенство в Катар през 2022 г., когато Хърватия елиминира Бразилия. Срещата послужи като последна сериозна проверка за южноамериканците, които търсят оптималната си форма.

Бразилия започна по-активно и доминираше с топката още от първите минути. В 20-ата минута Данило беше близо до откриване на резултата, но ударът му беше блокиран от Доминик Ливакович. Хърватският вратар се намеси решително и при последвалите удари на Жоао Педро и Матеуш Куня.

Натискът даде резултат в добавеното време на първата част, когато Данило се разписа след асистенция на Винисиус Жуниор.

След почивката Хърватия успя да изравни играта и започна да владее повече топката. Това доведе до изравнителен гол в 84-ата минута, когато Ловро Майер се разписа след центриране на Тони Фрук.

Само четири минути по-късно дойде моментът на Игор Тиаго. Нападателят, който направи силен сезон с Брентфорд, реализира от дузпа след нарушение срещу Ендрик и изведе Бразилия напред.

Малко след това Мартинели подпечата успеха с трети гол в добавеното време.

„Знаем, че процесът е труден за всички. Знаем, че трябва да подобрим много неща, но разполагаме с много класни играчи“, каза Каземиро пред бразилския телевизионен оператор Globo.

„Ще се върнем силни и ще дадем всичко от себе си на Световното първенство. Знаем, че очакванията към националния отбор винаги са много високи и трябва да се справим с това предизвикателство“, добави халфът.

След мача Тиаго не скри емоцията си. „Да бъда тук днес е най-голямото постижение в живота ми“, заяви той.

„Искам да благодаря на треньора. Знам колко е трудно с толкова много качествени играчи на моята позиция“, добави нападателят.

Бразилия ще изиграе още една контрола срещу Египет през юни, преди да започне участието си на Световното първенство в група C срещу Мароко. Хърватия също има предстоящи проверки срещу Белгия и Словения, преди да стартира в група L с мач срещу Англия.

Световното първенство ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико.

