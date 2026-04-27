Нулево дерби между Милан и Ювентус запази интригата в челото

Отборите на Милан и Ювентус не излъчиха победител, след като завършиха 0:0 в дербито от 34-ия кръг на италианската Серия А. Срещата на „Сан Сиро“ предложи напрежение и положения, но без попадения, като това е пореден мач между двата гранда, приключил при нулево равенство.

Резултатът запази дистанцията в челото на класирането, където битката за местата в Шампионската лига остава отворена. Инцидент с Лука Модрич в края добави допълнителна тревога за домакините.

Отменен гол и пропуснати шансове

Първата по-сериозна ситуация дойде в 36-ата минута, когато Кефрен Тюрам изпрати топката във вратата на Милан, но попадението бе отменено заради засада. Решението запази равенството, въпреки че гостите изглеждаха по-остри в този период.

След почивката Милан отговори чрез Алексис Салемакерс, чийто удар се отби в напречната греда в 50-ата минута. Домакините натиснаха, но не успяха да превърнат натиска си в гол.

Драма в края и тежък сблъсък

Последните минути донесоха най-чистите възможности за Ювентус. Джонатан Дейвид пропусна отличен шанс малко преди края на редовното време, а след това Душан Влахович не успя да преодолее останалия сам срещу него вратар Майк Менян.

В самия край Лука Модрич пострада при тежък сблъсък, при който удари главата си и бе принуден да напусне терена преждевременно, което хвърли сянка върху двубоя.

Битката в челото остава оспорвана

След равенството Милан запазва третата си позиция със 67 точки, докато Ювентус остава четвърти със 64. Разликата до преследвачите Рома и Комо е три точки, което поддържа напрежението в борбата за място в челната четворка.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 34-ия кръг в Серия А:

Дженоа-Комо - 0:2

Фиорентина-Сасуоло - 0:0

Торино-Интер - 2:2

Милан-Ювентус - 0:0

Днес:

Каляри-Аталанта

Лацио-Удинезе

От събота:

Парма-Пиза - 1:0

Болоня-Рома - 0:2

Верона-Лече - 0:0

От петък:

Наполи-Кремонезе - 4:0

В класирането води Интер със 79 точки, пред Наполи със 69 и мач повече, Милан със 67, Ювентус със 64, Комо и Рома със 61 точки и други.

