Англия се спъна в дъжда срещу упорита Гана

Англия не успя да пречупи Гана и завърши 0:0 във втория си мач от група L на Световното първенство. В дъждовната вечер във Фоксбъро отборът на Томас Тухел държеше топката, натискаше и в края стигна до поредица от големи ситуации, но не намери гола. Гана издържа с дисциплина, късмет и решителни намеси пред собствената врата. След равенството двата отбора имат по 4 точки, а Англия остава начело в групата заради по-добрата си голова разлика.

Тухел смени две имена след победата над Хърватия

След успеха с 4:2 срещу Хърватия Томас Тухел направи две промени в стартовия състав. Марк Гехи и Джед Спенс започнаха от първата минута вместо Нико О'Райли и Джон Стоунс. При Гана в стартовите 11 беше Томас Партей, а африканският тим влезе в мача с ясна идея първо да не позволи на Англия да отвори рано защитата му.

Островитяните очаквано поеха контрола върху топката. Англия въртеше играта, търсеше пространство по фланговете и опитваше да извади Гана от компактната й подредба. Проблемът беше, че притежанието не се превръщаше в истински натиск.

До почивката „трите лъва“ изглеждаха като отбор, който знае какво иска, но не намира последния пас. Гана почти не стигаше до половината на Джордан Пикфорд, но и не се разпадаше. Африканците приеха битката, затвориха вътрешните коридори и оставиха Англия да търси пролука, която така и не се отвори.

Първата част мина без голям английски удар

Хари Кейн получи шанс в самия край на първото полувреме, когато топката стигна до него в наказателното поле. Капитанът на Англия стреля, но ударът му беше блокиран. Това беше най-близкият момент за островитяните преди почивката.

В останалите минути Англия имаше територия, но не и острота. Дъждът във Фоксбъро допълнително направи мача тежък, а тревата сякаш забавяше всяко по-фино намерение. При такъв двубой търпението е важно, но на Англия започна да й липсва скорост в последната третина.

Гана пък изчака. Не тръгна безразсъдно напред, не отвори големи пространства и не даде на Кейн и Антъни Гордън удобни зони за атака. За отбор, който играеше срещу един от фаворитите в групата, това беше хладнокръвно първо полувреме.

Спенс спаси Англия, после тръгна напред

След почивката Гана първа напомни, че не е дошла само да се брани. В 50-ата минута дълъг пас намери Марвин Сеная, който се измъкна зад Антъни Гордън и можеше да излезе на опасна позиция. Джед Спенс обаче се върна решително и попречи на десния бек да нанесе удар към вратата на Пикфорд.

Седем минути по-късно същият Спенс участва и в най-добрата английска атака до този момент. Той тръгна бързо, комбинира с Гордън, а топката стигна до Нони Мадуеке. Ударът му рикошира, после Гордън също не успя да довкара ситуацията до гол.

В този период мачът най-после започна да се отваря. Англия вдигна темпото, Гана вече не стоеше толкова спокойно, а всяка загубена топка можеше да се превърне в проблем. Тухел усети, че му трябва нова енергия, и в 66-ата минута пусна Нико О'Райли и Букайо Сака вместо Спенс и Гордън.

Асаре се превърна в стената на Гана

Само три минути след смените Хари Кейн стреля от границата на наказателното поле, но Джонатан Асаре се намеси решително. Това беше началото на вечерта, в която вратарят на Гана трябваше да пази не само резултата, а и вярата на целия си отбор.

Десет минути преди края Гана можеше да нанесе най-болезнения удар. Принс Аду остана на голова позиция пред Пикфорд, но Езри Конса се намеси навреме и му попречи да се разпише. Веднага след това Аду стреля отново, но топката се удари в тялото на съотборника му Антоан Семеньо, който беше в засада.

Това беше моментът, в който Англия усети колко тънка е линията между контрол и наказание. Тимът на Тухел владееше мача, но една контра можеше да превърне вечерта в кошмар. Гана вече не само оцеляваше - тя предупреждаваше.

Греда, пропуск на Кейн и изчистване от голлинията

Последните минути бяха истинската буря. В 85-ата минута Асаре изби удар на Сака, а веднага след това Нико О'Райли стреля с глава отблизо. Топката срещна гредата и остави английските фенове със затаен дъх.

Само секунди по-късно дойде и най-големият пропуск. Хари Кейн получи шанс от няколко метра, но прати топката в аут. Това беше ситуацията, която капитан от неговия ранг обикновено превръща в гол. Този път обаче мрежата остана неподвижна.

В добавеното време Англия хвърли още един последен удар. Марк Гехи стреля с глава, но защитата на Гана изчисти от голлинията. Това беше последната английска надежда и последният ганайски отговор - тяло пред топката, крак на линията, оцеляване до финалния сигнал.

Гана си тръгна с точка, Англия с въпроси

Равенството остави Англия на първо място в група L, но не й даде спокойствието, което търсеше. След 4:2 срещу Хърватия тимът на Тухел имаше шанс да направи голяма крачка напред, но срещу Гана се сблъска с онзи тип мач, в който владението не стига, ако липсва последният удар.

За Гана точката е важна и заслужена. Африканският тим не създаде много, но се бори за всяка топка, преживя тежките последни минути и показа, че може да стои срещу Англия без да рухне. Асаре беше голямата фигура, а защитата пред него изкара мача с воля и нерви.

Фоксбъро видя дъжд, напрежение и една английска вечер без гол. Видя и Гана, която отказа да бъде декор в мача на фаворита. В група L вече има още по-голяма интрига - Англия остава първа, но този нулев резултат тежи като предупреждение, че на световно първенство и най-големите имена трябва да си вземат победите сами.

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