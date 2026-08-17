Президентът към Стилияна: „Пламъкът в очите ти заслепява дори блясъка на златния медал“

Президентът Илияна Йотова поздрави българските гимнастички за впечатляващото представяне на Световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт, където Стилияна Николова донесе първото злато за България на финали на отделните уреди от 25 години насам, а националният ансамбъл спечели два бронзови медала.

„Българските вълшебни момичета в художествената гимнастика за пореден път ни дадоха повод за гордост! Благодарим за таланта, труда и силата, с която издигнахте българския трибагреник на световния връх“, заяви президентът Илияна Йотова, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Особено място в поздравлението ѝ заема Стилияна Николова, която завоюва световната титла на бухалки във Франкфурт.

След 25 години България отново има индивидуална световна шампионка – невероятната Стилияна Николова, която Йотова определя като „нежно момиче с огромна воля за победа и борбеност“.

Само ден по-рано гимнастичката спечели и олимпийска квота за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г.

„Скъпа Стили, пътят ти през последните години беше много труден, но днес аз видях, че пламъкът в очите ти заслепява дори блясъка на златния медал“, написа Йотова във Facebook.

Президентът поздрави и българския ансамбъл за двата бронзови медала от финалите на отделните уреди, както и треньорите, специалистите и Българската федерация по художествена гимнастика.

„Признателност за всеотдайната работа на президента на Българската федерация по художествена гимнастика Илияна Раева, треньорите и специалистите, които с труда си стоят зад тези успехи“, посочи още държавният глава.

Йотова изрази увереност, че пред българската художествена гимнастика предстоят още много успехи и заслужени титли.

„България се гордее с вас! Заслужавате още много титли!“, заяви президентът.

Злато след 25 години чакане

Титлата на Стилияна Николова на бухалки е първото златно отличие за България на финали на отделните уреди от 25 години насам. За последно Симона Пейчева спечели световна титла на отделен уред в Мадрид през 2001 г.

Златото на Николова е първо за България на първенството във Франкфурт и общо пети медал за страната ни.

Преди него Николова спечели сребро в индивидуалния многобой, България взе сребро в отборната надпревара, а ансамбълът добави два бронзови медала на финалите на отделните уреди.

Така българските гимнастички продължават силното си представяне на световното първенство, а Стилияна Николова вече остави името си сред най-успешните български гимнастички на световната сцена.