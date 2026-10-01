Земетресение разтърси част от България тази сутрин

Земетресение с магнитуд 3,0 е регистрирано тази сутрин в района на Тополовград. Трусът е отчетен в 07:24 часа на 1 октомври, съобщиха от Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география - БАН. Епицентърът се намира на около 45 км от Ямбол, на 65 км от Хасково и на приблизително 250 км от София.

Към момента няма данни за нанесени материални щети или пострадали хора. Земетресения с подобен магнитуд обикновено се определят като слаби и могат да бъдат усетени най-вече от хора, които се намират близо до епицентъра, но по правило не причиняват сериозни поражения.

Югоизточна България и районът около Хасково са регистрирали и други слаби трусове през последните месеци. На 6 март 2026 г. в района на Хасково беше отчетено земетресение с магнитуд 3,1, а по-рано същия ден там е имало и по-слаб трус с магнитуд около 2. По данни на БАН по-силното земетресение е било на дълбочина около 16 км и не е причинило щети.

Сеизмична активност е регистрирана и в по-широкия район на Югоизточна България. На 22 септември земетресение с магнитуд 3,2 беше отчетено в района на Несебър, с епицентър на около 25 км от Созопол и 40 км от Бургас. Това са отделни слаби събития и сами по себе си не означават, че между тях съществува пряка връзка.

От Националния сеизмологичен център призовават хората, които са усетили днешния трус край Тополовград, да споделят наблюденията си чрез специалния въпросник на института. Подобната информация помага на сеизмолозите да определят по-точно интензивността на земетресението в различните населени места и начина, по който то е било почувствано от хората.