Силен трус разлюля Токио, десетки вече са ранени
Земетресение с магнитуд 5,9 удари Източна Япония, властите предупреждават за възможни вторични трусове през следващите дни
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Земетресение с магнитуд 5,9 удари Източна Япония, властите предупреждават за възможни вторични трусове през следващите дни
В района на Благоевград
Трус с магнитуд 4,7 рани най-малко 10 души и нанесе щети по сгради в района на Кампи Флегрей
Трусът е бил с магнитуд 2,5 и е регистриран близо до бургаското село Венец
Магнитуд 4, без щети, но историята показва колко опасен е районът
Земетресението беше усетено до Корфу и Албания, следват мощни вторични трусове
Серия трусове край Стралджа, сеизмолози следят активността в района
Трус с магнитуд 2,7 беше регистриран в Старозагорско
Това става ясно от данни на Националния институт по геофизика, геодезия и география
Засега няма съобщения за жертви или материални щети
4,8 по Рихтер разтърси съседите
епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 10 км в източната провинция Кунар
Земетресението е станало тази сутрин в 7,15 часа българско време
Трусът е бил отчетен в 05:28 часа в неделя
Трусът е регистриран на 09:43 часа местно (и българско) време
Засега няма данни трусът да е бил усетен у нас
Трусът е бил в 02:21 ч. през нощта
Магнитудът е 4,9 по Рихтер
До момента няма данни за пострадали хора и разрушения
Няма данни да са причинени щети