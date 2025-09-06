Трагедията продължава! Ново силно земетресение в Афганистан

Дни след разрушителното земетресение в източната част на Афганистан
снощи там отново бе регистриран земен трус с магнитуд 5,2,
съобщи Геоложката служба на САЩ.
По данни на службата епицентърът на земетресението е бил на дълбочина 10 км в източната провинция Кунар.
Трусът е усетен също така и в афганистанската столица Кабул,
съобщи жител на града за ДПА.
Засега няма данни за жертви или нанесени щети.
Повече от 2200 души са загинали при земетресението с магнитуд от над 6 по Рихтер,
което разтърси Източен Афганистан миналия уикенд.
Огромната част от пострадалите са в планинската провинция Кунар, разположена на границата с Пакистан.
