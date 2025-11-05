Паника в наш град от труса в Гърция

Сутрешното земетресение до гръцкият град Ксанти стресна Кърджали, много хора излязоха на улицата.

„Първо се чу бучене, после стана страшно. Бюрата се тресяха, документите „проходиха“, всички излязохме“.

„Столовете започнаха да се движат, уплашихме се много“.

Това са само част от многобройните коментари на хората в града след труса от тази сутрин, пише 24 Родопи.

Припомняме, че земетресение от 4,7 по Рихтер бе регистрирано край Ксанти. Раздвижването на земните маси бе усетено в областите Кърджали и Смолян.

