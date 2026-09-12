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ЦСКА замина за Ксанти

ЦСКА замина за Ксанти

София. ЦСКА замина за Ксанти, Гърция, където ще проведе първата част от подготвителния лагер. На клубния автобус се качиха 24 футболисти, като сред тя...

06 януари | 10:46
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