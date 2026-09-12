30-годишна мечта! Отварят нов път за Гърция
Новата пътна връзка се очаква да улесни значително транспортните и икономическите контакти между Родопите и Северна Гърция
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Новата пътна връзка се очаква да улесни значително транспортните и икономическите контакти между Родопите и Северна Гърция
Бюрата се тресяха, уплашихме се много, разказват кърджалийци
Двоен скок на цените само за година. Причината
Чака се бум на туризма и инвестициите
Областният управител на Смолян Захари Сираков символично предаде правото на управление
Жителите говорят за торнадо, продължило само 10 секунди, което е причинило разрушения
Нов маршрут за културно-исторически туризъм
Незабавно са били мобилизирани полицията и спешната медицинска помощ
Семейство българи катастрофираха край гръцкия град Ксанти
През ГКПП "Рудозем-Ксанти" е предвидено да минават всички видове превози
Областният управител на Кърджали Илия Илиев бе гост на традиционните „Тракийски фолклорни празници Ксанти 2016" по покана на кмета на града Хараламбо...
ЦСКА загуби първата си контрола в Гърция. "Червените" отстъпиха с 0:1 на елитния местен "Ксанти". Двубоят се проведе на стадиона на гръцкия тим. Един...
София. ЦСКА замина за Ксанти, Гърция, където ще проведе първата част от подготвителния лагер. На клубния автобус се качиха 24 футболисти, като сред тя...
Златоград. Вече няколко дни граничният пункт между Златоград и гръцкия град Ксанти бива блокиран. Причината е, че правото на преминаване на стоки межд...