30-годишна мечта! Отварят нов път за Гърция

С официална церемония утре, вторник, 20 януари, ще бъде открит пътният участък от Димарио до българо-гръцката граница. Това съобщи областният управител на Смолян Захари Сираков, цитиран от БНР.

С пускането в експлоатация на отсечката движението през граничния пункт Рудозем - Ксанти ще бъде отворено за леки автомобили до 3,5 тона. По-тежки превозни средства няма да могат да преминават заради стеснен приблизително 10-километров участък в района на Мелевия.

"С откриването на пътя се сбъдва 30-годишна мечта за жителите на Рудозем и Смолянска област", заяви кметът на Рудозем Недко Кулевски.

Отварянето на пътя Рудозем - Ксанти беше многократно отлагано през годините заради продължаващото строителство по трасето от граничния пункт до Димарио. Новата пътна връзка се очаква да улесни значително транспортните и икономическите контакти между Родопите и Северна Гърция.

