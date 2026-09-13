Отиде си легендарен кмет, построил кулата "Снежанка"
Тодор Караиванов има заслуги за изгpaждaнeтo нa oбcepвaтopиятa нa Poжeн
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Тодор Караиванов има заслуги за изгpaждaнeтo нa oбcepвaтopиятa нa Poжeн
Той е възможност за развитие на Родопите, каза кметът на Рудозем инж. Недко Кулевски
Новата пътна връзка се очаква да улесни значително транспортните и икономическите контакти между Родопите и Северна Гърция
Двоен скок на цените само за година. Причината
Чака се бум на туризма и инвестициите
Областният управител на Смолян Захари Сираков символично предаде правото на управление
Неделино ликува
Ахмед Доган впечатлен от приемствеността в града
Три дни градът не спа. На кръгъл час на площада имаше песни и танци
Нов маршрут за културно-исторически туризъм
Голям интерес заради новия ГКПП
Бранд Родопи е красота, девствена природа, прекрасни хора
Кръговата икономика е бъдещето и за Европа, и за България
Големият проблемът е липсата на експертиза в централната изпълнителна власт, каза Карадайъ
Крепостта "Козник" влязла в битката за императорски трон
Над 300 зрители гледаха Лудогорец - Локо (Пд)
Поток от хора ще доведе до развитието на целия сектор от услуги
През ГКПП "Рудозем-Ксанти" е предвидено да минават всички видове превози
Свлачища и повалени дървета затрудняват движението
20-годишно момиче скочи от осмия етаж на жилищен блок в Рудозем и почина на място, съобщиха от полицията в Смолян. Младата дама се хвърлила около 01:...