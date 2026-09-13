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Момиче се самоуби в Рудозем

Момиче се самоуби в Рудозем

20-годишно момиче скочи от осмия етаж на жилищен блок в Рудозем и почина на място, съобщиха от полицията в Смолян. Младата дама се хвърлила около 01:...

12 юли | 9:50
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