Земетресение друсна до България тази сутрин

Земен трус с магнитуд 4 е регистриран тази сутрин в района на град Фокшани, Румъния, съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) при Българската академия на науките (БАН).

По данни на Националния сеизмологичен център към НИГГГ-БАН земетресението е станало тази сутрин в 7,15 часа българско време, съобщава БТА.

Земният трус е с епицентър на 180 километра от град Русе, на 250 километра от град Плевен и на 460 километра от град София, информират сеизмолозите от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

