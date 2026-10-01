От полето до магазина цената избухва! КНСБ показа надценки до 146%

Надценки от 130% до 150% при доматите и краставиците, 60-70% при пакетирани основни храни и българско брашно, което в една и съща търговска верига се оказва по-скъпо от германското и френското. Това показват последните наблюдения на КНСБ върху цените на основните хранителни стоки. Синдикатът отчита, че малката потребителска кошница е поскъпнала с 8,6% на годишна база, докато близо една трета от доходите на домакинствата вече отиват за храна.

Това е 100% спекулативно

Най-тревожни са данните за пресните зеленчуци. Според президента на КНСБ Пламен Димитров разликата между цената на едро и тази, която потребителят плаща в магазина, при някои продукти вече достига нива, които трудно могат да бъдат обяснени с обичайните разходи по веригата.

„Устойчиво виждаме надценки над 60-70%. Това, което излиза над тях обаче - говорим за краставици и домати, които са 130-146%, - е 100% спекулативно“, заяви Димитров пред бТВ.

КНСБ следи всеки месец цените на дребно в около 600 търговски обекта - както големи вериги, така и малки магазини - в 80 общини. След това данните се сравняват с цените на едро, публикувани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

От 60-70% до 130-150% за година

Още по-силно впечатление прави промяната само за една година. По думите на Димитров през миналата година доматите и краставиците също са имали високи надценки, но те са били около 60-70%. Сега разликата вече достига 130-150%.

„Миналата година същите тези два продукта бяха с 60-70% надценка. Пак необяснима, според мен висока, но 60-70%. Сега сме на 130-150%“, заяви президентът на КНСБ.

Според него дори нивата от 60-70% трудно могат да бъдат обяснени при пакетирани стоки като брашно, ориз и бял боб.

„Ако 60-70% няма обяснение, там не мога да кажа дали има спекула, но за мен е много висока надценка, особено когато говорим за пакетирани стоки - брашно, ориз, бял боб. Имаме логистика, имаме заплати, имаме някакви други разходи. Но те не могат да добавят 70% върху цената“, коментира Димитров.

Българското брашно по-скъпо от германското и френското

КНСБ е направила и сравнение на цените на едни и същи продукти в една търговска верига в седем европейски държави. Резултатът при брашното според синдиката е особено показателен.

„Виждаме, че всъщност цените на брашното в България са най-високи. Това брашно, което има 60-70% надценка между едро и дребно, накрая в магазина е по-скъпо от германското и от френското брашно в същата верига“, посочи Пламен Димитров.

За КНСБ именно повтарящите се случаи на големи разлики между едро и дребно, съчетани с по-високи крайни цени в България, дават основание да се постави въпросът дали пазарният механизъм функционира нормално.

„Едни и същи стоки се повтарят - от една страна, необясними надценки между едро и дребно, а от друга - най-висока цена поне в тези седем държави, които следим. Това ни дава основание да кажем, че нещо непазарно има. Какво точно - трябва да каже КЗК“, допълни Димитров.

Производители не могат да продадат, магазините държат високи цени

От Асоциацията на индустриалния капитал в България са по-предпазливи при употребата на думата „спекула“, но също определят част от данните като сериозно притеснителни.

„Много трудно е да се дават такива квалификации. Има орган, който може да определи дали има спекула, по определени правила, и спекулата се доказва. В никакъв случай не оспорвам резултатите, които изнесе господин Димитров“, заяви Добрин Иванов от АИКБ.

Според него особено показателни са доматите и краставиците - традиционни за България продукти, при които страната има утвърдени производители.

„Абсолютно притеснителни са данните, които са показани за цените на краставиците, на доматите - наистина стоки, които са типични за България и с утвърдени български производители. Това, което прави впечатление, е, че може би някъде по веригата и организацията на доставките има едно пречупване на самия пазарен механизъм“, каза Иванов.

Той даде пример с производители, които се опитват да реализират продукцията си на ниски цени, докато в магазините крайната цена остава значително по-висока.

„Не е възможно български производители на домати да се опитват да продадат продукцията си, тя да залежава на полето и да не могат да я продадат. Аз лично съм съдействал на няколко такива големи производители да продадат хубав розов български домат на много ниска цена, а в същото време да има такава голяма надценка в магазините“, посочи Иванов.

Грозде за нула при производителя, 2 евро в София

Представителят на АИКБ даде и друг пример - с производители на грозде в района на Свиленград. Според него разликата между цената при производителя и тази в столицата показва сериозен проблем по веригата.

„Ако в Свиленград това грозде струва нула, а в София струва 2 евро килограма, очевидно има нещо счупено в този пазарен механизъм, което не работи по най-добрия начин“, каза Иванов.

Той подчерта, че високите надценки трудно могат да бъдат обяснени с печалбите на земеделците.

„Очевидно не можем да търсим високите надценки и големите печалби при производителите“, допълни представителят на АИКБ.