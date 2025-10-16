МВнР обяви: Тези визи отпадат

Министерството на външните работи съобщи, че от 7 октомври 2025 г. притежателите на обикновени български паспорти могат да влизат и пребивават в Република Южна Африка без необходимост от виза за срок до 90 дни при краткосрочни посещения.

Безвизовият режим не обхваща пътувания с цел обучение, работа, управление или регистриране на бизнес, получаване на медицинско лечение и други дейности, посочени в чл. 13–24 от Имиграционния акт на РЮА.

Решението отразява високото ниво на двустранните отношения между България и африканската страна и ще допринесе за улесняване на контактите между гражданите, туризма и бизнес обмена, посочват от МВнР.

Българските граждани могат да пътуват краткосрочно без визи до над 170 държави по света, припомнят от ведомството.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com