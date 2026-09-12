Лора Караджова отново обиди тежко баща си!
Поредно разочарование за Йордан Караджов
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Поредно разочарование за Йордан Караджов
Огромно щастие в култовото музикално семейство
Какво става с Лора Караджова
Дъщерята на Данчо Караджов се държа странно в „Маскираният певец“
Феновете са убедени, че е Лора Караджова
Певицата наскоро стана майка за втори път
Бъдещият тъст на Данчо Караджов го гонил с пушка, когато музикантът бил още младеж и се навъртал около дъщеря му. "Тогава Марияна беше много малка - н...
Лора Караджова и половинката й Валентин Славов показаха дъщеричката си Алиса навръх първия й рожден ден."Честит 1-ви рожден ден на нашата принцеса! Бъ...
Лора Караджова разходи бебето Алиса, а таткото Валентин щракна двете си принцеси и ги пусна във Фейсбук. Певицата, която роди на 13 октомври, изглежда...
Лора Караджова разкри най-после, че чака момиченце. Тя и приятелят й са измислили името му, но засега го пазят в тайна. Тя бе категорична, че бебето е...
Лора Караджова не възпира лудостта си дори когато става дума за сериозни неща. Певицата съобщила на родителите си новината, че е бременна, с картичка,...
София. Скандалната хип-хоп изпълнителка Лора Караджова е бременна от новия си приятел. Това обяви самата тя, цитирана от в. "24 часа". Бебето се очакв...
Крачка по крачка гоним световното ниво, казва певицата
София. След като упорито криеше кой е новият мъж в живота й, Лора Караджова се появи в компанията на загадъчното си гадже по време на церемонията на в...
Блондинът поздрави експоловинката си с приза за най-добра хип-хоп изпълнителка
Лора Караджова се оказа достатъчно талантлива и упорита и успя да постигне собствена слава. Малко деца на известни хора могат да се похвалят със същот...
Изневери доведоха до смяна на караула в началото на годината
15 известни българи отлитат за Замбия днес, за да се ситуират близо до водопада Виктория, където ще станат част от шоуто "Африка: Звездите сигурно са...
По случай днешния Световен ден на котката родните звезди ще почерпят пухкавите си приятели със специални вкуснотии. Макар повечето випове да отглеждат...
Певицата беше скритото оръжие за финала на турнето на The Voice