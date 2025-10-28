Изненада! Въвеждат технически преглед и за електромобили

Белгийският регион Валония е на път да стане първият в Европа, който ще въведе специфичен технически преглед за електрическите превозни средства, фокусиран върху батерията. Поне такова предложение отправиха местни политици, съобщават медиите в страната, информира "Аутомедия".

Този технически преглед не би се различавал много от проверката на кола с ДВГ, но спецификата му би успокоила купувачите на употребявани електромобили, повечето от които се страхуват от едно нещо - колко деградирала е батерията му. Според последните белгийски проучвания, почти един на всеки двама шофьори се двоуми дали да си купи електромобил поради неяснотата около състоянието на батерията.

Това е страх номер едно за купувачите на употребявани електрически автомобили не само в Белгия, но и в цяла Европа. Досега производителите не им помагат много, защото е трудно да се знае точно къде е максималното ниво на заряд на батерията в сравнение с първоначалното ѝ ниво. Някои бързи тестове вече се предлагат от дилъри и специалисти по употребявани автомобили, но те не винаги са надеждни или точни.

Въпреки че повредите на батериите са много редки (по-често околната електроника се поврежда първа), страхът от много висока сметка плаши някои купувачи. SRA, организация, която обединява сектора за ремонт и поддръжка, наскоро посочи, че при някои електрически превозни средства цената на батерията може да достигне над 60% от каталожната на новото превозно средство.

Следователно, сърцевината на проблема с електрическите превозни средства се крие в състоянието на батерията. Докато някои приложения вече предоставят първоначална представа чрез OBD порт връзка, това не е същото като вътрешно наблюдение на батерията. Производители като Kia работят по инсталирането на сензори на всяка клетка на батерията, за да получат много точна и в реално време представа за оставащия капацитет на заряд. Това би позволило и да се предвиди повреда на клетката, която за щастие остава рядкост.

Валонската държавна служба, която комуникира с инспекционните органи по този въпрос, би искала да види разпоредби, позволяващи на инспекторите да комуникират директно с прочутия "паспорт на батерията", който трябва да влезе в сила в цяла Европа през 2027 г. Това е с цел да се улесни именно наблюдение състоянието на батерията на електрическото превозно средство.

