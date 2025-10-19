Журналист с разкритие за Шкодата на Радев

Журналистът от NOVA Любо Огнянов спипа президентското семейство Радев и направи доста пикантно разкритие за личния автомобил .

Припомняме,че по-рано днес държавният глава и съпругата му се появиха в Смолян с Шкодата на Десислава.

Октавията, която е собственост на първата дама, беше управлявана от шофьор, а съпрузите слязоха от задната седалка на автомобила.

Там те посрещнаха президента на Унгария Тамаш Шуйок, който е на официално посещение в България по покана на българския държавен глава.

Оказа се, че около личния автомобил на Радеви има доста интересен детайл. Именно това разкри Любо Огнянов чрез пост в личния си фейсбук профил.

"Шкодата, с която президентът днес се появи в Смолян, е минала технически преглед едва в сряда, 15 октомври", заяви той и допълни:

"Не видях стикер, но добре, че са се сетили, че иначе щеше да е страшен майтап".

Припомняме, че администрацията на президента Румен Радев остава без транспорт. Това се случва заради приетите от Народното събрание промени в дейността на НСО.

Законът за изменение на Закона за Националната служба за охрана, приет на 3 октомври от депутатите в 51-ото Народно събрание (НС), е обнародван в Държавен вестник на 17-ти октомври с указ номер 180.

По този повод президентът Радев съобщи, че от 20 октомври ще използва личния си автомобил, в случаите, когато служителите от администрацията на президентството са принудени да ползват личните си автомобили в изпълнение на служебните си ангажименти, свързани с държавния церемониал и протокол и събитията от работната програма на президента.

Приетият от 51-вото Народно събрание (НС) Закон за изменение на Закона за Националната служба за охрана отменя транспортното осигуряване на администрацията на президентството от НСО без никаква алтернатива за служебен транспорт, посочва държавният глава.



"Като командир от Българската армия никога не съм изоставял своите подчинени в трудни ситуации, в които често ги поставяха решенията на овластените политици. Като президент на Република България няма да погазя принципите си и ще остана солидарен със служителите в институцията.

Убеден съм, че когато политическата класа гласува закони, които разграждат държавата, ние, българските граждани, трябва да я съградим отново. А това започва с личната почтеност и възстановяването на доверието между гражданите и политиците", написа Румен Радев в писмото си до началника на НСО.

