Калин Стоянов изобличи Радев за Шкодата

Депутатът от ДПС - Ново начало Калин Стоянов написа критичен коментар относно Румен Радев. Той зададе няколко логични въпроса, свързани с ПР акцията "в знак на солидарност" с Шкодата на Радев.

Ето какво написа Стоянов в личния си фейсбук профил:

След поредното популистко изпълнение на върховния разединител на българското общество Румен Радев, да се придвижва със специално закупената шкода, уж за да демонстрира близост до гражданите, е редно да внесем малко повече яснота по темата.

Нека припомним, че Радев започна тази ПР акция "в знак на солидарност" със собствената си многобройна администрация, на която с промени в Закона за НСО беше отнета привилегията да бъде обслужвана и развозвана от професионално обучени и военизирани служители на НСО с луксозни автомобили със специален режим на движение.

Важно е обаче всички български граждани да знаят, че този спектакъл е предназначен единствено за пред камерите. Радев използва добре познатата вече на всички Шкода само когато трябва да бъде насниман на предварително подбрани публични събития. Успоредно с това продължава да разполага и да се вози в брониран автомобил Mercedes S 680 Guard с най-висока степен на защита, чисто нов лек автомобил BMW 750, джип BMW X7, съпровождан от няколко високопроходими джипове, марка TOYOTA, както и множество оперативни автомобили от различен клас, които му се полагат по закон и никой по никакъв начин не му ги е отнел. Става въпрос, както и видяхме в гр.Варна, за техника и кортеж, на които би завидял всеки азиатски диктатор. Въпреки че уж се е „отказал“ от служебните автомобили, за лична употреба на съпругата му е предоставено чисто ново BMW 750e хибрид.

Единственото реално последствие от тази инсценирана популистка акция, е значителното увеличение на броя на служителите от НСО, които ежедневно го охраняват. Все по-често виждаме „движението му сред народа“, придружен от близо 20 души охрана, които постоянно трябва да се съобразяват с капризите му да сменя шкодата с луксозните автомобили.

В момента принципът е следният:

За публични прояви с медийно присъствие - Шкода;

За ежедневието без камери - лукс от най-висока класа.

За пред хората едно, а в действителност съвсем друго.

Интерес представлява и фактът, че членовете на Министерския съвет трудно могат да използват правителствените самолети на Авиоотряд 28, които, по думите на запознати, са ангажирани от семейство Радеви месеци напред, предимно за безсмислени обиколки и воаяжи по света.

Възникват логични въпроси:

Колко пъти за тези девет години в президентството, семейството е използвало авиоотряда, по какви поводи и с какъв антураж?

Колко са стрували на данъкоплатците тези пътувания и били ли са наистина целесъобразни или просто атрактивни световни дестинации?

За да получа конкретни отговори, още утре ще отправя официално запитване до министъра на транспорта Гроздан Караджов.

Няма да се изненадам, ако след това Радев реши да се „откаже“ и от правителствения самолет и демонстративно се качи на специално подбран дирижабъл, който лично да управлява, докато го ескортират два военни самолета.

