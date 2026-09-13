Чешки гигант планира да открие завод в България
В момента чешкият производител на влакове, трамваи, мотриси за метрото има производствени бази в 7 държави
Следете всички новини, анализи и коментари за Вдигане. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В момента чешкият производител на влакове, трамваи, мотриси за метрото има производствени бази в 7 държави
От въоръжените сили на страната уточняват, че е в готовност се поддържат и допълнителни самолети
Има увеличение до 40 процента
Почти цяла Украйна също беше в състояние на въздушна тревога
Фискалният дефицит е резултат от раздутите разходи на държавата, предупреди той
Вече два изтребителя "Юрофайтър" на германската армия извършват полети над Полша
Гуцанов подчерта значението на прилагането на швейцарското правило
Това ще се случи в над 30 общини
Австрия вече от две години блокира приема на България с аргумента, че страната не охранява добре външната граница на ЕС
Най-сериозен ръст в цените ще има за туристическия и патентен данък
Гyaнджoy ce cтpeми дa cтaнe цeнтъp в Kитaй
Влиянието върху кръвното налягане
Как ще реагира България
Ето пет начина за това
Предстои проверка на пътя от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и полицията
Пeт ĸлючoви въпpoca зa пaзapитe
Комисията за бюджет и финанси увеличи приходната част в актуализацията на бюджета за тази година с още 760 млн. лева
Расте средният осигурителен доход
КЕВР може да бъде принудена да вдигне цената, каза Димитър Манолов
Светът трябва да мине към нисководородно развитие, каза шефката на МВФ