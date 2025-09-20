Свят

Полша вдигна бойните самолети. Какво се случва

Почти цяла Украйна също беше в състояние на въздушна тревога

20 сеп 25 | 7:25
Фатме Мустафова

Руски удари в близост до границата с Полша доведоха до вдигането на полски и съюзнически самолети. 

Това се случи, за да гарантират безопасността на полското въздушно пространство, след като Русия започна въздушни удари срещу западната част на Украйна, близо до границата с Полша, съобщиха въоръжените сили на страната членка на НАТО, предаде Ройтерс и БТА. 

"Полски и съюзнически самолети оперират в нашето въздушно пространство, а наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване са в най-висока степен на готовност“, съобщи оперативното командване в публикация в "Есд".

В 05:40 ч.  почти цяла Украйна беше в състояние на въздушна тревога след предупрежденията на украинските въздушни сили за руски атаки с ракети и дронове.

Автор Фатме Мустафова

1 Коментара
his
преди 29 минути

Taka i shte bude!

