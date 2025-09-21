Тревога! НАТО спешно вдигна изтребителите

НАТО спешно вдигна два германски изтребителя „Юрофайтър“ по тревога. Това се случи след като руски военен самолет бе засечен над Балтийско море, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Според германските военновъздушни сили самолетът първоначално не е могъл да бъде идентифициран, тъй като е летял в международното въздушно пространство без полетен план и без радиоконтакт. След преценка е било установено, че най-вероятно става дума за разузнавателен самолет Ил-20М.

Двата „Юрофайтъра“ са излетели от военното летище „Рощок-Лааге“ в Северна Германия.

От въоръжените сили на страната уточняват, че е в готовност се поддържат и допълнителни самолети за защита на източния фланг на НАТО, особено след серия от неотдавнашни нарушения на въздушното пространство на съюзниците от страна на Русия.

