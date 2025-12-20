Путин разпореди спешни промени. Какво следва

Спешни организационни промени в началото на 2026 г. Това е разпоредил руският президент Владимир Путин.

Някои от тях ще засегнат редица федерации.

За това призна министър на спорта Михаил Дегтярьов. Според него централите по няколко вида зимни спортове предстои да бъдат обединени след края на Зимните Олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо (6-22 февруари 2026 г.).

„Не знам дали биатлонът ще бъде обединен с друга от федерациите по зимни спортове. Но все пак има някакви планове. Ако дойде такова решение за промени, ще го приемем, за да може нашият спорт да продължи да се развива. Няма да бойкотираме“, заяви президентът на Съюза на биатлонистите в Русия Виктор Майгуров.

В същото време той обяви, че Международния съюз по биатлон (IBU) не е съгласен за разглеждане в ускорен темп на жалбата на Русия до Спортния арбитражен съд в Лозана. Искът беше подаден в началото на месеца заради забраната за допускане на руски спортисти с неутрален статут до международните състезания. Това беше потвърдено от пресаташето на IBU Кристиан Винклер.

„Ние не сме съгласни на ускорена процедура пред Спортния арбитраж. Що се касае за състезания в младежките възрасти, IBU е взел предвид препоръките на МОК и ще ги разгледа. Както Международният олимпийски комитет вече обяви, изпълнението им зависи от вътрешните правилници на всяка отделна световна федерация“, заяви Винклер.

Русия се надяваше, че края на годината може да се пристъпи до разглеждане на жалбата от страна на Спортния арбитражен съд. Надеждите за издаване на неутрален статут и допускане на биатлонисти от страната до международни състезания бяха свързани с успехите пред съда в Лозана на исковете срещу Международната федерация по ски (FIS) и на Световната федерация по шейни (FIL).

Международната съюз по биатлон още през август аргументира отказа си за допускането на руснаци и беларуси с факта, че в нейния правилник не е предвидено участието на състезатели с неутрален статут. За да може биатлонисти от двете държави да се състезават в международните надпревари, трябва да паднат забраните върху Русия и Беларус, наложени след началото на войната в Украйна в края на февруари 2022 г. Друга възможна опция и промяна на правилника, но това не може да се случи при вече започнал сезон.

