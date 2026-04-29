Кутев проговори за кабинета "Радев". Първите стъпки

"Структуриран кабинет няма - има доста действия, които трябва да минат. Има стъпки". Това заяви Антон Кутев, избран за депутат от "Прогресивна България" на Румен Радев, визирайки старта на новия парламент и формирането на новия редовен кабинет. "За правителство може да се говори, когато е ясно цялото правителство", поясни той и уточни, че иначе може да се избърза, да се каже нещо, а някой назован утре да не е министър или да е министър в друга сфера. "Убедени сме, че всичко това ще го направим бързо", каза Кутев пред bTV.

Той заяви, че остава в парламента. Опитните парламентаристи в групата на "Прогресивна България" са едва неколцина. Председателят на групата ще е ясен утре, когато се 52-ото НС се събира за първи път. Кутев не назова и името на новия председател на парламента. Досега се споменаха Михаела Доцова и Гълъб Донев, но според източници от ПБ името на Донев се споменава и за вицепремиер на Радев.

"Не бих влязъл в колаборации, които не са необходими. Правителство ще си направим сами, няма никого да питаме", продължи Кутев и увери, че това ще се случи бързо, спазвайки законовите процедури.

"За смяна на ВСС ще е важно как ще бъде сменен съставът", каза Кутев.

Хората очакват от партията на Радев бърза и качествена промяна. Няма да се водят безпринципни разговори. За ВСС ПБ ще се опита да наложи своята визия. Реформа в съдебната система няма как да се случи с ГЕРБ и ДПС и с тях няма да се разговаря. Преговори ще се водят с ПП-ДБ и "Възраждане", обясни Антон Кутев.

Той се надява ПП-ДБ да не се разпаднат като парламентарна група, като се надява и на минимална съпротива за съдебната реформа. Има реформи в прокуратурата, които са възможни, но изискват тежки конституционни промени, поясни депутатът.

Сега пред ПБ е най-важно да събере мнозинство от 160 депутати, за да се промени съставът на ВСС. "Обществото иска тази смяна", категоричен е Антон Кутев. "Този, който окаже съпротива на смяната на ВСС, ще загуби много", предупреди той.

Кутев спомена и ревизия на работата на служебното правителство и на кабинета "Росен Желязков", за да се види наследството, което получава "Прогресивна България". Той очаква изненади - регулаторите да започнат да искат да вдигат цени, посочвайки на първо място енергията.

"Големият проблем е в храните, не толкова в "Лукойл", каза Кутев в отговор на въпрос дали новата власт ще покаже цялата верига как се формира цената на даден продукт - от производство до краен потребител.

Охраната на депутатите не е работа на законотворците, според него. По думите му има комисия, която определя кой има нужда от охрана.

