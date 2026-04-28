"Прогресивна България" обяви пълната си програма. Две основни цели

Първата политическа партия "Прогресивна България" обяви пълната си програма за управление на официалния си сайт.
В нея влизат:
Демонтаж на олигархичния модел и укрепване на държавността;
Ускорено и устойчиво икономическо развитие и финансова стабилност;
Модерна инфраструктура и свързаност;
Социална справедливост и достойни доходи;
Достъпно и качествено образование;
Бъдеще за младите;
Чиста околна среда и опазване на българската природа;
Обществен ред и сигурност;
Отбрана;
Туризъм;
Развитие на културата като гарант за идентичност и просперитет;
Достойна и активна България в ЕС и пред света;
Спортът – здрава нация и национална гордост;
Енергетика;
Земеделие, храни и гори;
AI в администрация, образование и икономика;
Можете да видите пълната програма на ПБ - ТУК.
Основни цели
Две са основните цели в програмата от близо 150 страници на "Прогресивна България". Обявиха ги още с началото на предизборната кампания, припомня БНТ.
Румен Радев, председател на "Прогресивна България" (18.03.2026 г.): "Демонтажът на олигархичния модел и ускорено икономическо развитие на страната. Ще засилим конфискацията на активи, имущество с незаконен и неясен произход, защото оттам се храни и олигархията."
В програмата на "Прогресивна България" се предвижда увеличаване на минималната работна заплата чрез прозрачен и предвидим механизъм. За инвестициите се предвижда в правителството да има отделен вицепремиер. Предлага се и създаването на независим инвестиционен омбудсман, както и намаляване на лицензионните режими и въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие.
Румен Радев, председател на "Прогресивна България" (18.03.2026 г.): "Да работим за предвидима и добра бизнес среда, така че да постигнем устойчив, ускорен икономически ръст и цялостна трансформация на нашия икономически модел."
Партията залага на ниски и плоски данъци, четем още в програмата. Предвиждат се и по-строги мерки за събиране на дължимите вземания към държавата.
Румен Радев, председател на "Прогресивна България" (18.03.2026 г.): "Нашата амбиция е да формираме управление, което да наложи ясни правила за всички. Което управление да защити публичния ресурс и да създаде условия за ускорен растеж."
Сред спешните приоритети от "Прогресивна България" поставят борбата с безводието, разширяване и обновяване на инфраструктурата чрез публично-частно партньорство, както и ревизия на договора с първия частен жп превозвач у нас. От партията предвиждат и конституционни промени – така, че да отпадне т. нар. "домова книга", от която президентът може да избира служебен министър-председател.
