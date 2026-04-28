"Прогресивна България" обяви пълната си програма. Две основни цели

Първата политическа партия обяви пълната си програма за управление на официалния си сайт

"Прогресивна България" обяви пълната си програма. Две основни цели
28 апр 26 | 22:55
Агенція Стандарт

Първата политическа партия "Прогресивна България" обяви пълната си програма за управление на официалния си сайт.

В нея влизат:

  • Демонтаж на олигархичния модел и укрепване на държавността; 

  • Ускорено и устойчиво икономическо развитие и финансова стабилност;

  • Модерна инфраструктура и свързаност;

  • Социална справедливост и достойни доходи;

  • Достъпно и качествено образование;

  • Бъдеще за младите;

  • Чиста околна среда и опазване на българската природа;

  • Обществен ред и сигурност;

  • Отбрана;

  • Туризъм;

  • Развитие на културата като гарант за идентичност и просперитет;

  • Достойна и активна България в ЕС и пред света;

  • Спортът – здрава нация и национална гордост;

  • Енергетика;

  • Земеделие, храни и гори;

  • AI в администрация, образование и икономика;

Можете да видите пълната програма на ПБ - ТУК.

Основни цели

Две са основните цели в програмата от близо 150 страници на "Прогресивна България". Обявиха ги още с началото на предизборната кампания, припомня БНТ.

Румен Радев, председател на "Прогресивна България" (18.03.2026 г.): "Демонтажът на олигархичния модел и ускорено икономическо развитие на страната. Ще засилим конфискацията на активи, имущество с незаконен и неясен произход, защото оттам се храни и олигархията."

В програмата на "Прогресивна България" се предвижда увеличаване на минималната работна заплата чрез прозрачен и предвидим механизъм. За инвестициите се предвижда в правителството да има отделен вицепремиер. Предлага се и създаването на независим инвестиционен омбудсман, както и намаляване на лицензионните режими и въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие.

Румен Радев, председател на "Прогресивна България" (18.03.2026 г.): "Да работим за предвидима и добра бизнес среда, така че да постигнем устойчив, ускорен икономически ръст и цялостна трансформация на нашия икономически модел."

Партията залага на ниски и плоски данъци, четем още в програмата. Предвиждат се и по-строги мерки за събиране на дължимите вземания към държавата.

Румен Радев, председател на "Прогресивна България" (18.03.2026 г.): "Нашата амбиция е да формираме управление, което да наложи ясни правила за всички. Което управление да защити публичния ресурс и да създаде условия за ускорен растеж."

Сред спешните приоритети от "Прогресивна България" поставят борбата с безводието, разширяване и обновяване на инфраструктурата чрез публично-частно партньорство, както и ревизия на договора с първия частен жп превозвач у нас. От партията предвиждат и конституционни промени – така, че да отпадне т. нар. "домова книга", от която президентът може да избира служебен министър-председател.

