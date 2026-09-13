Зеленски заложи на енергиен експерт: Украйна вече има нов премиер
Той ще трябва да ръководи страната в навечерието на още една тежка военна зима
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Той ще трябва да ръководи страната в навечерието на още една тежка военна зима
Украинската "Нафтогаз" ще действа като партньор на руския гигант "Газпром"
Киев. Още 1.65 млрд. долара върна „Нафтогаз Украйна" на „Газпром" за неплатени доставки на газ, предаде РИА Новости, позовавайки се на съобщение на ко...
ЕС може да плати украинския дълг, твърди австрийският външен министър Битката между руската компания "Газпром" и украинската "Нафтогаз" със сигурност...
Москва/Брюксел. Нафтогаз Украйна не е платила нищо за доставените количества газ през месец март, заявиха от Газпром. Срокът за изплащането на сумите...