Тръмп ги събра! Исторически договор за Кавказ

Дългата война в Кавказ се очаква да приключи официално днес, когато президентът на Азербайджан Илхам Алиев и премиерът на Армения Никол Пашинян ще подпишат съвместна декларация във Вашингтон в присъствието на президента Тръмп, съобщава Trend.

Според азерския Caliber тази стъпка означава, че страните са постигнали консенсус по всички точки на проекта на договор и официално ще се подпишат под неговото съдържание.

Парафирането е важна дипломатическа процедура

Макар и да не е равносилна на окончателно подписване на споразумение, все пак потвърждава приключването на фазата на договаряне на текста. Самото подписване може да се случи едва след провеждането на национален референдум за промени в конституцията в Армения. Очаква де това да стане факт през 2026 г., пише изданието.

Азербайджан постави две основни условия за подписване на мирно споразумение с Армения: Съвместно призив до ОССЕ за ликвидация на Минската група и промени в Конституцията на Армения с цел премахване на териториалните претенции срещу Азербайджан.

В съвместната декларация е записано, че Азербайджан и Армения ще изпратят съвместен призив до генералния секретар на ОССЕ относно ликвидацията на Минската група. Призната е и необходимостта от изменение на Конституцията на Армения.

Съвместната декларация

Тя ще осигури нещо много важно за азерите - безпрепятствено движение между основната част на страната и Нахичеван. Това е от ключово значение за Зангезурския коридор – нов транспортен коридор между Турция и Далечния Изток.

Мирното споразумение между Армения и Азербайджан е от решаващо значение за националната сигурност на САЩ. Сенатор Дейнс, член на комисията по външни отношения на Сената на САЩ, отбеляза: "Азербайджан и Армения сега са на етап подписване на мирно споразумение и всъщност започват сътрудничество за отваряне на достъпа до критични запаси от нефт, природен газ и минерали в Централна Азия".

Геополитически обрат

Сенаторът подчерта и геополитическото значение на Зангезурския коридор: "Чрез този коридор пет централноазиатски държави са на ръба на преориентиране от Русия и Китай към Европа и Запада. Това е критичен момент."

Илхам Алиев, който вече е във Вашингтон, се срещна със специалния представител на президента на САЩ Стив Уиткоф, а след това присъства на подписването на енергиен меморандум между SOCAR и ExxonMobil, което пак кореспондира със Зангезурския коридор.

