Турция обяви кога тръгва най-големия транспортен коридор

Министърът на транспорта и инфраструктурата на Турция Абдулкадир Уралоглу обяви кога ще бъде пуснат най-големия транспортен коридор в света..

До 2030 г. ще стартира Зангезурският коридор, каза той, цитиран от оxu.аz.

Става дума за 224-километровата железопътна линия Карс-Игдир-Аралик-Дилуку, чиито основи бяха положени миналата година.

Азербайджанската страна също продължава да работи, като още тази година ще започне работа в Нахичеван.

Пускането на железопътната линия от град Карс в източна Турция до Нахичеван ще осигури годишния транспорт на около 5 милиона души и 15 милиона тона товари, съобщиха по-рано турските власти. Изпълнението на проекта се оценява на 2,4 милиарда евро.

На 8 август 2025 г., след тристранна среща с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, азербайджанският лидер Илхам Алиев и арменският премиер Никол Пашинян подписаха съвместна декларация за мирно уреждане между Баку и Ереван и създаване на транспортна връзка между основната част на Азербайджан и Нахичеван.

Този проект беше наречен Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет (TRIPP).

