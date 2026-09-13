Турция обяви кога тръгва най-големия транспортен коридор
Става дума за Пътя на Тръмп през Кавказ
Следете всички новини, анализи и коментари за Железопътна Линия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Става дума за Пътя на Тръмп през Кавказ
Ще може да превозва по над 5,5 милиона пътници и над 15 милиона тона товари годишно
Композицията "Синият Дунав" беше спряна заради липса на пътници
Пожар във фабрика за чанти отне живота на шестима