Украински удар по ферибот подпали ключово руско пристанище

В руското пристанище "Кавказ" в южния Краснодарски регион Крим избухна пожар в резултат от украинска атака срещу ферибот, натоварен с цистерни с гориво, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Фериботът Conro Trader, превозващ 30 цистерни с гориво, както беше потвърдено от ръководителя на района Темрюк Фьодор Бабенков, претърпя значителни щети, които в крайна сметка доведоха до потъването му.

Говори се, че украинските сили са използвали противокорабна ракета "Нептун" по време на атаката.

Към момента подробности относно мащаба на пожара и потенциалните жертви остават неразкрити.

Местни сили за бързо реагиране казаха, че специален влак за потушаване на пожара е бил изпратен на мястото. Над 100 души са се включили в гасенето на огъня.

