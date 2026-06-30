Лукашенко с неочакван ход за войната в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски вероятно е предал предложение за преговори за мир на Владимир Путин чрез Александър Лукашенко. Това съобщава Insider UA, позовавайки се на източник от офиса на президента на Украйна.

По-рано днес от думите на говорителя на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат стана ясно, че Александър Лукашенко явно все пак се е вслушал в предупреждението на президента Володимир Зеленски и е наредил преустановяването на работата на ретранслаторите на беларуска територия, които помагаха на руснаците да насочват атаките си в реално време срещу Украйна.

Припомняме, че на 19 юни Зеленски заплаши Лукашенко, че ако не ги спре, това ще направят украинските сили собственоръчно.

От думите на Юрий Игнат стана ясно, че след като са били спрени тези ретранслатори, които бяха разположени по границата на Беларус с Украйна, за руските сили сега е станало по-трудно да коригират ударите си. Досега ретранслаторите са осигурявали стабилна връзка между дрона и руския му оператор, позволявайки да се предава сигнал на голямо разстояние и операторите бързо да променят мисиите на дроновете и да променят маршрутите им, съответно руснаците са можели да нанасят прецизни удари срещу украински цели, дори срещу движещи се такива.

В същото време Игнат подчерта, че заплахата от руски дронове си остава, въпреки спирането на ретранслаторите.

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