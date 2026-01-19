Свят

Шок.Къде нагази Лукашенко!

71-годишният държавен глава влезе в издълбана дупка в леда

19 яну 26 | 11:49
788
Лукашенко влезе в ледените води на минус 15 градуса.

Белоруският президент Александър Лукашенко се потопи в ледени води на заледен водоем при минус 15 градуса вечерта на 18 против 19 януари, предаде Лупа.бг.

Видео от демонстрацията на президента беше публикувано от президентския пресцентър и държавните медии в страната.

71-годишният държавен глава влезе в издълбана дупка в леда, облечен в дълга бяла риза. Президентът остана в ледената вода единствено за секунди, като не пропусна да си намокри главата.

От видеото се вижда, че домашният му любим - шпиц на име Умка, седи на ръба на дупката и гледа обезпокоително към стопанина си, само че не го последва.

Традиционно в Беларус означават Богоявление на 19 януари - по остарял жанр, само че локалните се потапят още през нощта против празника в издълбани дупки в леда за здраве.

Митко
преди 10 минути

