Костадинов иска разпускане на парламента и нови избори

В момента за „Възраждане“ най-логичното е парламентът да бъде разпуснат,

правителството да подаде оставка и да се отиде към предсрочни избори.

Това каза днес във Варна лидерът на партията Костадин Костадинов, който коментира пред репортери предложението за назначаване на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР.

След като президентът Румен Радев даде съгласие за това назначение, стана ясно, че прословутият блокаж на институциите, вече е преодолян, посочи Костадинов. Той допълни, че позицията на държавния глава по темата през последните няколко месеца е еволюирала - от силна конфронтация и отказ за това назначение, до одобряването му тихомълком.

„Цената е назначаването на ген. Емил Тонев за още един мандат като началник на Националната служба за охрана“,

посочи Костадинов.

Лидерът на „Възраждане“ допълни, че настоящото правителство е нелегитимно, защото е избрано от нелегитимен парламент. Той уточни, че в страната ни не е имало такава ситуацията след Освобождението. „Имахме частично анулиране на изборите, изкарването на няколко десетки депутати, вкарването на други, което поставя под въпрос изцяло легитимността на този мандат“, посочи Костадинов.

Според него

президентът не би трябвало да признава това правителство и да работи за неговата легитимация.

„Въпросът е дали тази договореност, която виждаме с назначаването на Рашков, включва продължаващо парцелиране на властта в държавата, или става дума за временна договорка“, каза Костадинов.

В една държава, в която най-важният фактор не са гласоподавателите, а МВР, очевидно не може да се говори за демокрация, коментира още Костадинов. Той допълни, че според него е тъжно, че президентът влиза в ролята на параван на всички задкулисни процеси, като в резултат окончателно умира и малкото доверие, което българите имат към изпълнителната и законодателната власт.

