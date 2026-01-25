Ливърпул направи първа стъпка към Алонсо!

Ръководството на Ливърпул вече е направило първа стъпка към евентуалното назначаване на Чаби Алонсо за мениджър, съобщава испанското издание „Ас“. По информация на медията представители на клуба наскоро са осъществили контакт с хора от обкръжението на специалиста, а отговорът е бил положителен – испанецът проявява интерес към работа на „Анфийлд“. На този етап обаче по-вероятният сценарий е Алонсо да поеме тима след края на сезона.

Чаби Алонсо бе освободен от Реал Мадрид преди две седмици и веднага започна да бъде спряган като евентуален наследник на Арне Слот, под чието ръководство мърсисайдци не показват убедителна форма. В последния кръг Ливърпул допусна поражение от Борнемут и вече няма победа в пет поредни срещи във Висшата лига.

Според „Ас“, цитирано от „Тема Спорт“, шефовете на клуба са уверили Слот, че ще довърши сезона начело на отбора.

Името на Чаби Алонсо бе сред вариантите за Ливърпул още преди назначаването на нидерландеца, но тогава той предпочете да остане в Байер (Леверкузен), с който току-що беше спечелил титлата в Германия.

