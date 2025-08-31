Модният експерт Милена Атанасова: Тайният живот на Пол Поаре

Българската дизайнерка Милена Атанасова, която дълги години работи в Париж – в екипите на някои от най-елитните къщи за висша мода и като преподавател, представя специално за „Стандарт“ стила и личността на легендарния Пол Поаре. Те са във фокуса на впечатляваща изложба в Лувъра.

В Musée des arts décoratifs, известен и като MAD, до 11 януари можете да видите експозицията „Paul Poiret: Fashion is a feast“ - „Модата е празник“. Това е първото толкова всеобхватно и мащабно ретроспективно събитие, посветено на прочутия френски кутюрие - революционера, променил модата във всичките й аспекти. Ето някои от тях, за които рядко се говори.

Наричат го „Освободителят на жените“. Пол Поаре е сред първите дизайнери, които премахват корсета от дамската мода, заменяйки го с по-свободни и „течащи“ силуети. Годината е 1903-а. Скандалът не закъснява. Дълго преди арт деко и ориентализмът да станат масова тенденция, той използва мотиви от Изтока, вдъхновени от собствените му пътувания в онази част на света и от балета „Шехерезада“ на Дягилев. Поаре е първият, който въвежда и налага тюрбана като аксесоар на елегантността. Той създава първото модно шоу, което напомня съвременните ревюта. Организира пищни светски сбирки с мотото „La fête de Bacchus“ като прословутото „Парти на 1002-та нощ“. Но освен в удоволствие за висшето общество, ги превръща и в бизнес – привлича медиите, за да получи публичност, да се заяви като маестро и в организирането на подобни празненства. Неслучайно Поаре дефинира и концепцията за бранд в дизайна в рамките на „тоталното изкуство“.

През 1911 година Пол Поаре основава Parfums de Rosine – първата линия за парфюми на моден дизайнер. След него това става стандартен бизнес модел за всички водещи имена в гилдията. Вместо да създава дрехи чрез традиционно скрояване, Поаре използва драпиране.

Финансов крах въпреки славата

Независимо от успехите в модата, Пол Поаре губи влиянието си след Първата световна война. Банкрутът му в средата на 20-те засилва митологията около неговия гений. Но той не успява да се адаптира към новите икономически реалности и умира в бедност през 1944 година. Остава в хрониките като автор на най-ценните революционни промени в гардероба и светоусещането на жените от началото на XX век - облеклата му позволяват движение, гарантират комфорт и излъчват независимост.

Историята дълго го пренебрегва

Въпреки изключителния му принос за развитието на модата и тежестта на името му, Пол Поаре дълго остава в сянката на Коко Шанел, която също се бори срещу корсета и за налагането на еманципацията в дамския гардероб.

„Paul Poiret: Fashion is a feast“ е поглед назад, който комбинира история, изкуство, мода. История на творец, който отвежда дизайна в ново измерение и проектира модата като индустрията, каквато я познаваме днес. Препоръчвам да посетите изложбата, за да се потопите в многопластовата сага на един от най-забележителните артисти в „от кутюра“ през миналото столетие.

В изложбата /Musée des Arts Décoratifs, 107 rue de Rivoli/ можете да видите над 550 творения на Поаре - рокли, аксесоари, парфюми, декорации, оригинални скици, плакати и фотосесии с култови личности като Пеги Гугенхайм, снимани от самия Ман Рей. Цените на билетите са 12–14 евро, препоръчително е предварителна онлайн резервация. Работното време е удължено в четвъртък, в понеделник е затворено.

