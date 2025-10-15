Страшна излагация в Стани богат! Зрителите изумени

Народът направи откачи от възмущение заради участник в популярно тв шоу.

Играта на Деница Йорданова в "Стани богат" предизвика буря от коментари в социалната мрежа Фейсбук.

Дамата бе представена от Ники Кънчев като "магистър по европеистика, с диплома по лингводидактика", която преподава английски език в начален етап в училище в Русе.



"Това е крахът на българското образование. Абсолютно ниско ниво на обща култура, изказ, елементарни знания и отношение. Неадекватна жена, горко на децата, на които преподава. Жалко, потъва българският народ все по-надолу. Вече дипломата по никакъв начин не те прави образован".



"Това е най-простата участничка, която аз съм виждала. Един вагон дипломи и да си тъпа ,че чак вдлъбната".



"Мен ме хвана срам, за нея - не знам. Потресаващо!".



"Не искам да вярвам,че това е нивото на учителите. Никаква обща култура. Поне да не се показват! Пълна излагация, резил! Това идва да покаже,че не дипломата ти носи това под косата".



Това са само една малка част на коментарите на зрители.

