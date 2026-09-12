Модният експерт Милена Атанасова: Какво да носим през есен/зима 2025-2026
„Умни“ дрехи и смели аксесоари са в специалния гардероб
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„Умни“ дрехи и смели аксесоари са в специалния гардероб
Топ дизайнерката разказва за легендарния творец
Топ дизайнерката за срещата си с наследството на гения
Кметът на София поздрави известната дизайнерка за благотворителния й спектакъл
Милена Атанасова беше дългогодишен член на Съюза на артистите в България
Устойчивата мода от рециклирани материи e ключов играч в индустрията, казва експертът
Елегантността на 50-те превзема гардероба
Роклята е съвършеният съюзник на дамите, казва БГ дизайнерката
Дизайнерката художник Милена Атанасова е единствената сънародничка в престижното издание
Фешън индустрията се преформулира, казва Милена Атанасова, единствената БГ дизайнерка в енциклопедията на световната висша мода
Големите играчи в модната индустрия остават оптимисти, казва дизайнерката художник
Елегантността се заиграва с несъвършенствата, казва експертът и дизайнер във висшата мода
Поетичният и елегантен цвят ще изгрее навсякъде, казва дизайнерката във висшата мода
Модните къщи залагат на изпитано ноу хау, коментира топ дизайнерката
Таланти от майсторския клас на Милена Атанасова в Париж представиха арт стрийт колекции от еко материи на Седмицата в мегаполиса
Дизайнерката художник откри галерия и започва майсторски клас
Разказа ми, че випове дават хиляди евро за снимките му, спомня си дизайнерката Милена Атанасова, която живее и работи в Париж
Милена Атанасова, която е от най-респектиращите практици и експерти в международната фешън индустрия, ще сподели на семинар в София вълнуващи моменти...
Милена Атанасова, един от най-уважаваните международни артисти в Париж, откри изложба в галерията на елитното училище за мода MVL, което привлича студ...
В Стокхолмския университет изучават творчеството на Милена Атанасова Българка влезе в най-новата онлайн енциклопедия на световната мода. Милена Атана...