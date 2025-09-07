Модният експерт Милена Атанасова: Какво да носим през есен/зима 2025-2026

Българската дизайнерка Милена Атанасова, която дълги години работи в Париж – в екипите на някои от най-елитните къщи за висша мода и като преподавател, представя специално за „Стандарт“ тенденции, акценти, съвети, идеи и правила за есенно-зимния дамски гардероб 2025/2026.

Септември винаги е новият януари. Докато учениците и студентите пълнят класните стаи и аудиториите, модата подготвя първия си урок за сезона - елегантност без усилие. Визията трябва да бъде удобна и адаптивна, но същевременно стилна.

Класическият костюм се завръща, но вече не е строго официален. Сакото е меко и леко удължено, панталоните с басти дават свобода на движенията. „Умният“ костюм е изискан и носим, като ретро вдъхновението идва от ‘’power silhouettes’’ на 70-те и 80-те. Елегантността е подчертана от бельото, експонирано под прозрачни блузи и сака - „Живанши“, „Диор“, „Миу Миу“. Луксозните домашни дрехи като роклите кимоно са преструктурирани във всекидневни костюми – „Валентино“, „Миу-Миу“.

Материята е новото лого

Логата вече не диктуват визията. Четкана вълна, сатен, гладка кожа, плътни плетива – текстурата говори сама за себе си. Туидът се завръща.

Съвет: Съчетавайте хладни и топли материи като рециклирана кожа и трикотаж.

Детайлите правят разликата. Яките са ретро - големи и обли, остри и дълги. Вместо тях при някои от ризите доминират панделки. Коланите са широки, ръкавите са уголемени. Лаконични щрихи, благодарение на които базовата визия ще бъде запомнена.

Цветове и десени

Пастелите са в контраст: небесносиньо и розова пудра срещу бордо, горчица, каки. Десените са точки, карета, флорални гоблени, винтидж щампи, животински мотиви. Важното е да са умерено и умно съчетани в една дреха.

Съвет: Ако горната дреха е по-екстравагантна, облеклото под нея да е в изчистени кройки. И обратното – основното е да изчислите правилната доза.

Правилата на есента

• Силуетът – очертани рамене, миди поли.

• Съвременен романтизъм – дантела, прозрачни материи, дискретни волани.

Вдъхновения:

Prada – минимализъм, Miu Miu – младежка игривост, Jacquemus – изненадващи кройки, Balmain – мощни рамене, Chloé – романтика, Burberry – вечният тренчкот.

Аксесоарите са със смело послание.

• Pirate boots: високи ботуши, XVIII век, с катарами и релеф – „Миу Миу“, Долче&Габана.

• Меки чанти в шоколадово кафяво – топли и елегантни за есента, новата алтернатива на черното.

• Шапки Brim – вълнени с козирка. Бейзболката Y2K се завръща през уличната сцена.

• Шаловете – вързани на ханша декорират аутфита, върху главата са в бохо стил.

• Brooches (кокарди) и големи „архитектурни“ бижута се завръщат като ключови детайли – „Каролина Ерера“, „Тони Бърч“, „Шанел“, „Скиапарели“.

• Дълги колани, окачени през кръста, добавят артистичност.

• Токчета от три до пет сантиметра и балетки.

Идеи:

Ако изберете скулптурирано палто или тренч, задължително е да го балансирате с тясна долна част.

Съчетайте rich brown /тъмно шоколадово кафяво/ или earth tones /земни тонове/ с пастелен акцент като dust pink /прашно розово/.

За интересен контраст комбинирайте плетка, кожа и туид с деликатни материи – дантелена блуза или ефирна прозрачна риза с волани.

Сакото да е ретро с широки рамене или Tailored trousers – ушит по поръчка костюм.

Съвети:

• Инвестирайте в устойчиви и качествени дрехи, които ще издържат сезон след сезон.

• Комбинирайте oversize и прилепнали елементи, металически или ярък акцент с минималистична база.

• Възползвайте се от технологични материи за удобство и функционалност.

• Не се страхувайте от цветове и тъкани — те вдъхват настроение и индивидуалност.

Луксът = устойчивост

През 2025 година модата окончателно доказва: луксът не е показност, а качество, устойчивост и дълговечност. Есен/зима 2025/26 се движи между крайностите — скулптурирана драма и нежна елегантност, ретро и футуризъм, комфорт и индивидуалност. Текстурите и силното излъчване се съчетават със смели цветове и детайли, изпълнени със символика.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com