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Живи елхи в Тотото

Живи елхи в Тотото

3000 дръвчета пуска земеделското министерство, част от парите отиват за деца с аутизъм 3000 живи елхички в 18 областни града в страната ще се продава...

08 декември | 18:15
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