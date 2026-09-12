Светлинно шоу в Сан Франциско предизвиква радост и любопитство
Божури, водни лилии и неонови дървета
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Божури, водни лилии и неонови дървета
Светлини, хор и танци в сърцето на Рим
Колко ще струва елхата през тази година
700 лева стигат изкуствените дръвчета
От 30 до 140 лева - на такава цена може да намерим живи коледни елхи на пазара тази година
Храната се рециклира по този начин
Кметът призовава да не изхвърляме естествените елхи
Джуджетата вече са с бермуди
Новите празнични елхи не са решени в традиционно зеления цвят, а са бледо бежови
До 3000 лева за търговци, които провадават елхи без марки
Общо 13 364 коледни дръвчета ще предложи на пазара за предстоящите празници Югозападното държавно предприятие
Иззеха 19 елхи от търговци в столицата. Те са били с незаконен произход и са открити при проверка на горските инспектори от Регионална дирекция по гор...
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев, министърът на земеделието и храните Десислава Танева, изпълнителният директор на Българския спортен тот...
Продажбата на живи елхи започна точно в 10,00 часа в четвъртък на пазара в Благоевград. Тя е в подкрепа на благотворителната инициатива на Министерств...
Специална маркировка ще показва дали коледните елхички за продажба са законно добити. Печатите са бели с правоъгълна форма и жълти с овална, обясни ин...
Над 4000 елхи елхи ще бъдат предложени на пазарите в Перник и Кюстендил преди Коледа тази година. Цените на елхите зависят от вида и височината им...
3000 дръвчета пуска земеделското министерство, част от парите отиват за деца с аутизъм 3000 живи елхички в 18 областни града в страната ще се продава...
Специалистите съветват да купуваме само легално отсечени дръвчета Купуваме все повече живи елхички за Коледа. Само за миналата година броят на продад...
Коледният дух ще превземе Разлог в началото на декември. Атрактивен Булевард на елхите ще бъде подреден в централния парк на града. Граждани и кметств...
Фирми от цялата страна на опашка за коледни дръвчета Заявки за живи елхи валят от фирми от цялата страна в Държавно ловно стопанство „Дикчан" – Сатов...